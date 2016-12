India, il giallo della moglie morta di un ministro

20:17 - E' sempre più un giallo la moglie del ministro indiano Shashi Tharoor, trovata morta in uno dei più lussuosi hotel di New Delhi dopo la rivelazione su Twitter di una presunta relazione del marito con una giornalista pachistana. La vicenda che ha coinvolto una delle coppie più "glamour" delle cronache indiane, ha creato un grande scalpore soprattutto sui social media che l'hanno definita come il primo "omicidio da Twitter".

Per i medici che hanno compiuto l'autopsia, il decesso di Sunanda Pushkar "non è naturale" ed è stato "improvviso". Tra le teorie emerse nelle ultime ore c'e' quella di una overdose di farmaci, ma sono state trovate sul corpo anche delle misteriose ferite. E' esclusa anche l'ipotesi di un avvelenamento. La Pushkar è stata trovata sul letto con i suoi vestiti indosso: sembrava addormentata. "Bisognerà aspettate un paio di giorni - hanno aggiunto le fonti mediche - per avere i risultati definitivi".



La polizia, che in un primo momento aveva avvallato il suicidio, ora sostiene di "non escludere alcuna pista". Ha raccolto la deposizione di Tharoor che è stato il primo a dare l'allarme dopo aver chiesto al personale dell'albergo di aprire la porta chiusa dall'interno. Il 58enne politico, che è stato brevemente ricoverato per un malore, era appena rientrato da un importante comitato direttivo del partito dedicato alle elezioni di aprile-maggio.



Gli investigatori stanno ora risalendo alle ultime telefonate ed e-mail della coppia che negli ultimi giorni è stata al centro di un piccante scandalo rosa su Twitter. Sono stati sequestrati telefonini e tablet usati per inviare diversi messaggi sui social media.