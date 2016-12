16:43 - Ennesimo episodio di violenza sessuale in India. Nello Stato dell'Uttar Pradesh alcuni sconosciuti hanno abusato di una donna giudice, tentando poi di ucciderla. La vittima è stata trovata nella sua abitazione in stato di incoscienza, drogata e gravemente ferita. Questo nuovo caso è accaduto nello stesso Stato in cui due cuginette erano state stuprate e poi impiccate a un albero.