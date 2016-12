23 settembre 2014 India, giovane scivola nella gabbia dei felini allo zoo di Delhi: ucciso da una tigre Il ragazzo, di 17 anni, aveva scavalcato le recinzioni per fare una foto Tweet google 0 Invia ad un amico

14:25 - Uno studente di 17 anni è stato ferito mortalmente da una tigre dopo essere caduto nel fossato dei felini nello zoo di New Delhi, in India. Il ragazzo, per fare una fotografia, ha scavalcato la recinzione ed è scivolato. Come testimoniano le immagini di un video amatoriale, si è subito rannicchiato al suolo e all'inizio la tigre non lo ha aggredito. Solo quando dall'alto qualcuno ha tirato sassi e bastoni, l'animale si è inferocito e lo ha azzannato.