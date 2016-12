15:49 - La Coalizione di centrodestra Nda, guidata dal partito Bjp di Narendra Modi, avrebbe vinto le elezioni in India conquistando 251 seggi e sfiorando la maggoranza assoluta. E' quanto emerge dagli exit poll diffusi dall'emittente tv Times Now. Il partito del Congresso di Sonia Gandhi si fermerebbe a 101 seggi mentre le forze regionali indiane avrebbero ottenuto 153 seggi. Lo spoglio delle schede è in programma per venerdì.