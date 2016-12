06:18 - Una autobotte che trasportava carburante è esplosa in India sulla statale nazionale che collega Mumbai ad Ahmedabad causando la morte di otto persone, fra cui due bambini, ed il ferimento di dieci altre. L'incidente è avvenuto subito dopo il passaggio ad un casello: per ragioni non precisate l'autista ha perso il controllo del pesante automezzo che è avanzato zigzagando per circa 200 metri prima di esplodere.