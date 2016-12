08:48 - E' di sette morti e quattro feriti il bilancio del crollo improvviso di un edificio di sette piani a Mumbai, in India, che si è accasciato in parte su una vicina baraccopoli. Secondo i vigili del fuoco, le vittime del crollo della costruzione, conosciuta come "Aaraam Society", nel quartiere di Santa Cruz, si trovavano tutte nelle casupole costruite nelle vicinanze. I soccorritori stanno verificando se sotto le macerie vi siano altre persone.