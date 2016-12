India, deputato usa spray al peperoncino contro i colleghi in Aula: caos in Parlamento

12:17 - Si è presentato in Parlamento armato di spray al peperoncino e, per convincere i colleghi deputati a non approvare un disegno di legge, non ha esitato a usarlo. Risultato: aula sgomberata e diversi parlamentari in ospedale. Lagadapati Rajagopal, membro del partito del Congresso, ha inscenato la sua protesta senza precedenti per contrastare la nascita del nuovo Stato di Telangana, nel Sud dell'India.