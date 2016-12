29 giugno 2014 India, crolla un palazzo a periferia Chennai Undici le vittime, molti operai intrappolati Lotta contro il tempo dei soccorsi, che stanno scavando tra le macerie per raggiungere le persone rimaste sotto le macerie. Secondo la Bbc ce ne sono almeno un centinaio. La tragedia provocata dalle forti piogge monsoniche Tweet google 0 Invia ad un amico

14:58 - Undici persone sono morte nel crollo di un palazzo in costruzione alla periferia di Chennai, nel sud dell'India. L'incidente ha seguito di poche ore lo schianto di un altro stabile a New Delhi, che ha provocato dieci vittime. Nel crollo di Chennai si stima che sotto le macerie ci siano diversi operai intrappolati, tra i 25 e i cento. La polizia ha arrestato 4 persone, tra cui due responsabili del cantiere edile.

Secondo quanto ha detto l'emittente privata Ndtv, 25 operai sono dispersi e 27 sono stati recuperati e portati all'ospedale, ma il sito Internet della Bbc parla di cento persone intrappolate e altre fonti riferiscono di cinquanta.



Non è chiaro quante fossero le persone che si trovavano nella struttura che sorge a Moulivakkam, a circa 20 chilometri da Chennai, al momento della tragedia, provocata dalle forti piogge monsoniche di questi giorni. Le squadre di soccorso sono impegnate in una corsa contro il tempo per rimuovere le pesanti lastre di cemento e aprire un varco verso il piano terra dove probabilmente si erano concentrati gli operai per ripararsi dal temporale.