17:04 - Un palazzo in costruzione vicino a Goa, in India, è crollato uccidendo almeno 14 persone. Lo riferisce la polizia locale. L'incidente è avvenuto a Canacona, una piccola cittadina nel sud della località turistica. Non è al momento chiaro quanti operai erano presenti sul cantiere edile al momento del disastro. Secondo i media, sul sito c'erano almeno 40 persone e si teme che molti siano ancora intrappolati sotto le macerie.