India, bimba seviziata per mesi: era stata comprata come domestica

09:41 - Una bambina indiana, comprata un anno fa da una coppia di Mumbai per 15.000 rupie (180 euro) in un villaggio dell'Uttar Pradesh, è stata per nove mesi sistematicamente picchiata e seviziata, anche con peperoncini inseriti nelle parti intime e poi dati come cibo. Un piccolo commerciante e sua moglie, scrive la stampa indiana, avevano comprato la bimba dai genitori assicurando che l'avrebbero trattata bene e istruita nella loro residenza di Mumbai.

La ragazzina, scrive il Mumbai Mirror, invece di dedicarsi agli studi, è stata obbligata "a svolgere i lavori domestici più umili e a occuparsi della figlia di 18 mesi". Ma non è tutto. "La coppia di mostri ha cominciato a torturare la bambina, causandole cicatrici su pancia e schiena e perfino, quando urinava per paura o dolore, inserendole peperoncini nelle parti intime che poi era costretta a mangiare".



Per coprire le urla della bimba, ha precisato la polizia nella denuncia, i padroni di casa mettevano musica a tutto volume per non far sentire quello che succedeva in casa. L'ispettore Arjun Nikam ha confermato l'accaduto indicando che la coppia + stata incriminata. L'uomo è già agli arresti, mentre la donna è latitante.