India,battello rovesciato: 29 morti

06:40 - Almeno 29 persone sono morte nell'affondamento di un battello avvenuto lunedì in un fiume dell'Orissa, nell'India centrorientale. Nella nottata sono stati recuperati 13 corpi che si aggiungono a quelli di lunedì. Mancano all'appello ancora tre persone. L'incidente è avvenuto nel nordovest dello Stato: l'imbarcazione stava attraversando il bacino artificiale della diga di Hirakud quando, per cause ignote, ha cominciato a imbarcare acqua.