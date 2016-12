05:45 - Le urne si sono aperte negli Stati indiani dell'Uttar Pradesh, Bihar e West Bengala, per l'ultima tappa delle elezioni per il rinnovo per Parlamento. In palio ci sono gli ultimi 41 seggi della Camera bassa o Lok Sabha, tra cui quello di Varanasi, la città sacra sul Gange, uno dei due collegi dove è candidato il leader della destra Narendra Modi, dato come favorito nei sondaggi. Fin dall'apertura si sono formate lunghe code.