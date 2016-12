India, aperti i seggi elettorali

07:30 - Seggi aperti in 11 stati per la settima delle dieci tappe per le elezioni indiane, i cui risultati saranno resi noti il 16 maggio. Al voto 179 milioni di elettori in Assam, Bihar, Jharkhand, Jammu e Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengala e Pondicherry. Osservatori si concentrano sulla battaglia per i sei seggi di Mumbai, capitale industriale, commerciale e dello spettacolo indiana.