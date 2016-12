07:14 - Sono cominciate in India le operazioni di voto per l'ottava delle dieci tappe in cui è suddiviso l'esercizio democratico più grande del mondo che terminerà il 16 maggio con l'annuncio dei risultati che porteranno al rinnovamento del Lok Sabha (Camera bassa del Parlamento indiano) e alla formazione di un nuovo governo. L'appuntamento odierno coinvolge 139 milioni di elettori in sette Stati e due territori dell'Unione.