India, 14enne aggredita e stuprata Arrestato figlio del padrone di casa

16:18 - Una ragazza di 14 anni, originaria del nord-est dell'India, è stata stuprata dal figlio del padrone di casa a Nuova Delhi. L'aggressione è avvenuta quando la ragazzina era uscita da sola per andare al mercato. Il giovane è stato arrestato. La nuova violenza, la seconda su una minorenne in pochi giorni, ha sollevato le proteste della comunità di immigrati del nord-est, spesso vittime di episodi di razzismo nella capitale.

L'autore dello stupro, un diciottenne, è il figlio del proprietario dell'appartamento in cui la ragazzina viveva con la famiglia. L'ha bloccata davanti a una farmacia e poi l'ha portato con la forza in un appartamento vuoto dove ha abusato di lei. Il giovane è stato arrestato dopo che la vittima, al ritorno a casa, ha raccontato tutto ai genitori: la ragazzina aveva vistose ferite in viso ed era sotto shock. I familiari l'hanno portata all'ospedale, dove è ricoverata.



La tragica aggressione è avvenuta nel quartiere di Munirka, nel sud della metropoli, lo stesso dove il 16 dicembre 2013 una studentessa di 23 anni, diventata poi famosa con il nome di "Nirbhaya", salì su un autobus dove fu brutalmente stuprata da sei ubriachi.



La scorsa settimana, un giovane di 19 anni dello stato nord-orientale dell'Arunachal Pradesh era morto dopo un'aggressione che sarebbe stata provocata da un commento razzista. Il ragazzo, che si chiamava Nido Tania, era stato preso in giro per il suo taglio di capelli.



Anche questo episodio aveva scatenato le proteste degli abitanti del nord-est, che hanno tratti somatici più marcatamente orientali e simili ai nepalesi, e che sono spesso vittime di stereotipi oppure discriminati nelle metropoli indiane.



L'ennesimo stupro è avvenuto tre giorni dopo che, nel nord di New Delhi, una bambina di sei anni è stata ridotta in fin di vita da un maniaco sessuale che l'aveva attirata in un posto appartato offrendole della cioccolata.