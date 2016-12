21 maggio 2014 Incubo in una scuola in Cina: un uomo ha attaccato alcuni bimbi con una mannaia Otto i feriti ricoverati in ospedale. Chen Zuihang, di 35 anni, è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora è in prigione. Il motivo dell'attacco è ancora un mistero Tweet google 0 Invia ad un amico

10:02 - Martedì un 35enne è entrato nello spiazzo di una scuola di Macheng, in Cina, dove di solito i bambini fanno ricreazione, e ha attaccato i piccoli di una prima e di una seconda elementare con una mannaia. Le immagini-shock sono state catturate dalle telecamere a circuito chiuso del'istituto. L'uomo, Chen Zuihang, è stato identificato e arrestato. Mentre otto bimbi sono stati ricoverati in ospedale per le ferite riportate. Il motivo dell'attacco è ancora un mistero. In Cina purtroppo non sono insoliti e spesso persone mentalmente instabili e arrabbiate con la società hanno sferrato aggressioni del genere.