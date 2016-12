21 settembre 2014 Incidente in Grecia, traghetto contro gli scogli a Corfù: nessun ferito La nave viaggiava sulla linea Igoumenitsa-Ancona-Trieste ed era attesa in porto alle 17 di domenica Tweet google 0 Invia ad un amico

17:40 - Un traghetto della Grimaldi Lines è finito contro gli scogli dell'isola di Corfù. L'incidente, accaduto la notte scorsa, non ha provocato feriti né danni alle auto, come fanno sapere dalla Capitaneria di porto di Ancona. Il traghetto coinvolto era l'Europa Link, con 760 passeggeri a bordo, e viaggiava sulla linea Igoumenitsa-Ancona-Trieste. La nave era attesa in porto alle 17 di domenica.

L'Europalink, della compagnia Minoan Lines (gruppo Grimaldi), ha una stazza di circa 46mila tonnellate, ed una delle navi ro-ro più grandi d'Europa. Secondo le prime notizie raccolte dalla Guardia costiera, durante il viaggio verso l'Italia sarebbe finita contro uno scoglio nelle acque dell'isola di Corfù: l'urto ha provocato un grosso squarcio su una delle fiancate della nave, ma per fortuna nessun danno alle persone.



Dopo l'incidente il traghetto ha attraccato nel porto dell'isola greca. La Minoan metterà a disposizione dei passeggeri una seconda nave, che dovrebbe salpare per Ancona nella mattinata di domani. L'Europalink sarebbe dovuta ripartire da Ancona per Trieste alle 19 di oggi, per far ritorno nello scalo marchigiano lunedì alle 14.