23 marzo 2014 Incidente alle Canarie, autobus travolge turisti: muore un italiano, nove i feriti Giuseppe Montemurro, 76enne ex primario dell'ospedale di Varese è stato investito dal pullman in manovra. Era sceso per aiutare una compagna di viaggio che si era sentita male

16:59 - Il cardiologo Giuseppe Montemurro, 76enne di Noicattaro (Bari), ex primario dell'ospedale Del Ponte di Varese, è morto in un tragico incidente alle Canarie. Nove le persone ferite, tra cui due italiani: come la vittima, sono state schiacciate dall'autobus su cui viaggiavano. Montemurro era sceso dal mezzo per soccorrere una compagna di viaggio che non si era sentita bene. L'autista, facendo manovra in curva, ha travolto i passeggeri.

Durante il viaggio, mentre l'autobus stava percorrendo una strada piuttosto tortuosa tra Fataga e Tunte, una turista del gruppo si è sentita male e ha chiesto all'autista di fermarsi per poter scendere a respirare un po' di aria fresca. Un gruppo di amici è sceso con lei. L'autista ha quindi cercato di far manovra forse per non bloccare il traffico, ma non si è accorto del gruppo e lo ha travolto.



Montemurro è morto mentre un uomo e una donna sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in elicottero negli ospedali Doctor Negri'n e Insular nella capitale dell'isola con un trauma toracico e uno cranico considerati seri dai medici. Altri sette, tra i quali la guida turistica, francese, e un gruppo di turisti italiani, austriaci e spagnoli, sono rimasti feriti in modo meno grave.



Illesa ma sotto shock la moglie di Montemurro. Del gruppo, che era in escursione dopo l'approdo della crociera Msc su cui viaggiavano per una vacanza nel Mediterraneo, si sta occupando ora il console onorario che, riferisce la Farnesina, è subito accorso nel luogo dell'incidente per prestare assistenza agli italiani. Tutta da capire la dinamica.



L'autista sostiene di non aver capito che il gruppo si era posizionato immediatamente dietro al pullman, nell'aiuola che costeggia la strada. Ma è da chiarire la manovra che stava tentando di fare. Probabilmente è stato costretto alla retromarcia per affrontare la curva successiva, in una strada piuttosto stretta e piena di tornanti. Ed è finito, senza rendersene conto, nel dosso sterrato tra un tornante e l'altro, unico punto possibile per sostare per un gruppo a piedi. Sull'autobus viaggiava un gruppo di 47 turisti italiani e austriaci.



La vittima è il padre della cardiologia infantile di Varese - Montemurro, professione cardiologo, viveva in Lombardia da decenni e aveva contribuito alla fondazione dell'ospedale infantile Del Ponte di Varese. Fino al 2005, anno in cui era andato in pensione dalla struttura, aveva ricoperto l'incarico di primario del reparto di cardiologia pediatrica.