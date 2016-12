In Messico è "foto-gate": la first lady Angelica posa sexy in copertina

12:23 - Angelica Rivera de Peña, una donna, mamma e moglie come tante. Segni particolari: first lady del Messico. E' bastato questo per scatenare un processo mediatico, uno dei tanti "gate" che scoppiano quando in ballo ci sono presidenti e istituzioni varie.

Dopo Michelle Obama, Carla Bruni e Lady D, anche la signora Peña rompe gli schemi e finisce alla gogna per aver posato insieme alla figlia Sofia per l'edizione messicana del mensile femminile Marie Claire. Foto sexy e provocanti, sguardi ammiccanti e gonne troppo attillate per una moglie di "stato". Ex attrice e modella, lontana dalle sobrie giacche della cancelliera Merkel, la Rivera ha risposto per le rime alle critiche dei "bigotti" che si scandalizzano per una mise più audace del solito: "La donna moderna? Lavora, cura la famiglia e ama apparire bella". Una rivalsa che non ha nulla a che vedere con le apparizioni tristi e succinte delle "big del mondo" e dei clichè regali, insomma.