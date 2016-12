In Crimea 2mila paracadutisti russiObama:blitz Mosca è violazione grave

Venti di guerra in Crimea, malgrado i primi accenni di dialogo diplomatico fra Russia e Occidente. Kiev grida all'invasione, affermando che Mosca ha già inviato 2.000 parà in Crimea. L'aeroporto di Simferopoli è pattugliato da ronde armate di militari filo-russi. Il presidente Usa Barack Obama lancia un monito a Mosca: "Il blitz è una situazione grave" e un intervento militare russo in Ucraina "avrebbe un costo". La cronaca di venerdì in tempo reale.

02:06 Video con irruzione dei militari in Parlamento

Un video con i militari armati che irrompono giovedì mattina nel parlamento della repubblica autonoma di Crimea, ripreso dalle telecamere di sicurezza a circuito chiuso, è stato diffuso dai media, fra cui la Bbc. Sulla scena è ancora notte e si vedono gli uomini armati, con divise e giubbotti antiproiettile, armati di fucili d'assalto, alcuni con il silenziatore, e mitragliatrici, con elmetti in kevlar, senza insegne militari ma con fascette bianche attorno alle braccia, i volti coperti, che fanno irruzione da un'ingresso laterale. Alcuni di essi sotto il giubbotto e l'elmetto hanno abiti civili: tute o pile colorati. Alcuni degli uomini armati - non è possibile capire se si tratti di militari russi o di miliziani filo-russi locali - trasportano dei pesanti cilindri di metallo.

01:25 Gb: "Britannici lascino la Crimea"

Il Foreign Office britannico invita ad evitare qualsiasi viaggio verso la penisola di Crimea e consiglia ai connazionali che si trovano sul posto di lasciare la zona con mezzi commerciali. Lo si legge sul sito dello stesso ministero. Nella nota si sottolinea di evitare l'aeroporto di Simferopoli. Secondo alcune fonti all'aeroporto di Sebastopoli i voli sono bloccati, mentre le linee ferroviarie sono ancora operative.

00:27 Usa: "A rischio presenza di Obama al G8 di Sochi"

Barack Obama sta pensando di non essere presente al prossimo vertice del G8 in programma a giugno a Sochi, come prima conseguenza della crisi Ucraina. Lo rendono noto alcune fonti della Casa Bianca ai media Usa. Anche gli alleati europei starebbero pensando al boicottaggio del summit.

23:53 Elicotteri russi sorvolano la Crimea

In questo filmato amatoriale si vede l'avanzata dei velivoli verso Belbek. Secondo notizie non ancora confermate, ma diffuse sui social network, militari russi hanno preso la base navale ucraina a Balakvla. Clicca per vedere il video.

23:35 Obama: "Usa con la comunità internazionale"

"Gli Stati Uniti saranno a fianco della comunità internazionale per assicurare che ci saranno costi in seguito all'azione militare in Ucraina", ha detto Barack Obama sulla crisi ucraina.

23:22 Obama: "Intervento russo avrebbe un costo"

Un intervento russo in Ucraina avrebbe "un costo", ha detto il presidente americano, Barack Obama.

23:15 Obama: "Situazione fluida, contatti con Mosca"

"La situazione è fluida: abbiamo contatti continui con le autorità russe", ha detto Barack Obama sugli ultimi sviluppi sulla crisi ucraina, ammettendo che gli Stati Uniti sono "molto preoccupati".

23:12 Obama: "Blitz in Crimea è violazione grave"

"Siamo profondamente preoccupati. Ogni intervento in Crimea sarebbe una grave violazione del diritto internazionale e della sovranità ucraina". Lo ha detto Barack Obama sugli ultimi drammatici sviluppi sulla crisi ucraina.

22:54 Ambasciatore Usa all'Onu: "Russia ritiri militari"

Gli Usa lanciano un appello alla Russia affinchP "ritiri le sue forze militari" e permetta agli ucraini di "decidere il proprio futuro senza ingerenze": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Samantha Power. "Una mediazione internazionale indipendente e credibile deve partire per l'Ucraina per disinnescare la crisi".

22:44 Ambasciatore Onu: "L'Ucraina si può difendere"

"Siamo forti abbastanza per difenderci": lo ha detto l'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Yuriy Sergeyev, accusando la Russia di aver inviato illegalmente mezzi militari non autorizzati attraverso il confine dell'ex repubblica sovietica.

22:39 Occupata la tv di Stato in Crimea

Truppe armate russe hanno occupato la tv di Stato in Crimea. Lo riporta l'agenzia Anadolu.

22:28 Ambasciatore all'Onu: "Consiglio aiuti integrità del Paese"

L'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Yuriy Sergeyev, ha chiesto ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di considerare la situazione in corso a Kiev per la sua reale gravità e di assistere il suo Paese a mantenere la pace e l'integrità territoriale.

22:11 Onu, Consiglio riunito per consultazioni

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si è riunito sulla crisi in Crimea, prima in forma privata, poi per consultazioni a porte chiuse per ascoltare un briefing di Oscar Fernandez-Tarranco del Dipartimento agli affari politici e l'ambasciatore di Kiev.

21:09 Duemila paracadutisti russi in Crimea

All'aeroporto militare di Gvardiiski, vicino alla capitale della Crimea, Sinferopoli, sono atterrati 13 aerei militari russi Il-76 ognuno con a bordo 150 paracadutisti per un totale di 2.000 soldati. Lo denuncia il rappresentante permanente del presidente ucraino in Crimea, Serghiei Kunitsin, citato dall'agenzia Unian.

20:47 Kiev: spazio aereo violato dai caccia Russi

Aerei militari della Russia hanno violato lo spazio aereo dell'Ucraina: è quanto afferma un comunicato del ministero degli Esteri di Kiev trasmesso a Mosca, nel quale si invitano i russi a "far rientrare immediatamente le truppe e i velivoli alle loro basi".