In Arabia Saudita non era mai successo: videogiornalista senza velo, è scandalo

16:38 - Abito sobrio e look molto "castigato", ma nessun velo sul volto, come prescrivono gli usi locali: la sua apparizione ha dunque dato scandalo nel mondo arabo. Una giornalista ha "osato" apparire alla televisione saudita, in un telegiornale, senza velo. E per il canale tv Al Ekhbarija ha letto a viso e capelli completamente scoperti un bollettino da Londra.

Il fatto ha suscitato forti polemiche a Riad e contro la tv sono subito piovute le critiche. La giornalista è inglese, ha origini arabe, e leggeva dalla sede di Londra. Ma i responsabili del canale commentano dicendo che il regolamento va rispettato anche se si trasmette da fuori confine. E il regolamento dice che le donne devono apparire con gli abiti previsti dal costume islamico. Senza dare scandalo.