Immigrazione, Ue: "Grazie Italia"

13:51 - La Commissione Ue è "scioccata da queste nuove tragedie del mare", tra cui quella al largo delle coste libiche, e "ringrazia l'Italia" per gli enormi sforzi messi in atto per salvare migliaia di immigrati". Bruxelles "resta impegnata ad aiutare" l'Italia. La commissaria Ue agli Affari interni Malmstroem "incontrerà la prossima settimana" il ministro Alfano "per meglio definire le priorità e fornire assistenza" all'Italia sul fronte immigrazione.