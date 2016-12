Immigrazione, la Svizzera alle urne

14:54 - La Svizzera vota sull'immigrazione, con un referendum il cui esito sarebbe sul filo del rasoio. Secondo le stime dell'istituto "gdf.bern" per la televisione svizzera, i "sì" e i "no" all'iniziativa, che è contro l'immigrazione di massa, sono entrambi al 50% circa. Con un margine di errore del 3%, tutto è ancora possibile. Globalmente, la Svizzera francofona ha votato contro, mentre in Ticino e nei Cantoni di lingua tedesca si è votato a favore.