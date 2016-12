Immigrato viaggia per 30 chilometri nascosto tra le eliche di una nave

08:59 - Armato di sacca e muta un 20enne marocchino ha affrontato le intemperie, in mare aperto, nascosto tra le eliche di un traghetto per trovare una nuova vita e sfuggire alla sua. Omar Iziel ha viaggiato per ben 30 chilometri, salpando da Tangeri, per arrivare a Tarifa in Spagna. Giunto in territorio iberico però ad aspettarlo c'era la polizia, che ha filmato tutto, e che lo ha arrestato perché senza visa. "E' incredibilmente pericoloso - ha spiegato un poliziotto -, si rischia di essere spappolati dalle eliche o di venire inghiottiti dal mare". Ma non è la prima volta "che accade, lui è la trentunesima persona dall'anno scorso". Omar Iziel è ora in prigione dove trascorrerà il suo tempo finché non lo riporteranno in Marocco.