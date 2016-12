Immigrati, Usa: stretta sui minori

02:00 - "Molti minori non accompagnati che tentano di entrare illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera a sud saranno espulsi". E' quanto ha annunciato la Casa Bianca attraverso il portavoce Josh Earnest. "E' nostra opinione che la maggior parte di questi ragazzi non possono qualificarsi per aiuti umanitari", ha detto Earnest. La Casa Bianca chiederà al Congresso 2 miliardi di dollari per aiutare ad arginare l'onda di immigrati illegali.