Immigrati, Ue: l'Italia non è sola

22:50 - "L'Italia con Mare Nostrum ha salvato migliaia di persone. L'Italia non è sola". Lo ha garantito il Commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, in visita al Quirinale. La Malmstrom si è recata a Roma in occasione dell'inizio del semestre italiano di presidenza dell'Unione. Sul tema è intervenuto anche Giorgio Napolitano: "Basta con le polemiche sulle responsabilità, il problema dell'immigrazione va affrontato insieme", ha affermato.