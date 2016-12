08:05 - Il video anti bullismo della Coalition Against Bullying for Children and Youth di Singapore sta facendo il giro del web. Il cartone animato in bianco e nero mostra le violenze quotidiane a cui è sottoposto un bambino e si riduce di un millisecondo ogni volta che viene condiviso su Facebook. Il claim della campagna è, infatti, "Share it to end it" ("Condividilo per dargli una fine").

"Mi sento solo" - Pallonate in faccia, lanci di oggetti, insulti. La banalità del male del bullismo viene mostrata così nel video. La piccola vittima piange sul lettino e dice: "Non mi sento sicuro da nessuna parte" e "Mi sento solo". Un frame sparisce con la condivisione e l'intento dell'associazione è proprio quello di aumentare la conoscenza del problema per cancellarlo.