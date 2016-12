7 giugno 2014 Il paracadute non si apre: chef spagnolo e star della tv si schianta contro la montagna Dario Barrio, 42 anni, era il protagonista dello show "Todos contra el chef". Uno spettatore dell'Air international festival ha ripreso le fasi finali del tragico volo Tweet google 0 Invia ad un amico

21:54 - Il cuoco spagnolo Dario Barrio, star della tv iberica con lo show "Todos contra el chef", è morto dopo essersi schiantato contro una montagna in Andalusia nel corso dell'Air international festival. Barrio, 42 anni, oltre alla passione per la cucina coltivava quella per il base jumping, lo sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. Proprio la mancata apertura del paracadute ha provocato l'incidente mortale per il cuoco. Uno spettatore ha documentato le fasi finali del volo e dello schianto contro una parete rocciosa in un video poi pubblicato online.