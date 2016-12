Il Papa: troppa superficialità minaccia l'identità cristiana. Poi ai fedeli: wake up!

12:21 - Un modo con cui "il mondo minaccia la solidità e identità cristiana è la superficialità: la tendenza a giocherellare con le cose di moda, gli aggeggi e le distrazioni, piuttosto che dedicarci alle cose che realmente contano". Lo ha detto Papa Francesco nel discorso ai vescovi asiatici, aggiungendo che "in una cultura che esalta l'effimero e offre numerosi luoghi di evasione e di fuga, ciò presenta un serio problema pastorale".

Non si dialoga "nascondendosi dietro risposte facili, frasi fatte, leggi e regolamenti". Servono "empatia, accoglienza sincera, apertura di mente e cuore", "se la nostra comunicazione non è un monologo", ha poi detto il Papa ai vescovi dell'Asia.



A proposito dell'"empatia" richiesta da un "dialogo autentico", anche in ottica missionaria, papa Francesco ha spiegato che "la sfida che ci si pone è quella di non limitarci ad ascoltare le parole che gli altri pronunciano, ma di cogliere la comunicazione non detta delle esperienze, speranze e aspirazioni, delle loro difficoltà e di ciò che sta loro più a cuore". Papa Francesco ha spiegato che il dialogo per un cristiano si fonda anche sulla propria identità, "sulla logica stessa dell'incarnazione. "In Gesù - ha aggiunto citando la 'Ecclesia in Asia', di Giovanni Paolo II - Dio stesso e' diventato uno di noi, ha condiviso la nostra esistenza e ci ha parlato con la nostra lingua".



L'incontro con i vescovi asiatici, 68 presuli da 35 paesi, si è svolto nel santuario di Hemi, 90 chilometri a sud di Seul, uno dei luoghi simbolo delle persecuzioni anticristiane. L'identità della maggior parte dei 132 martiri torturati ed uccisi in questo luogo non è nota.



Pontefice battezza Lee Ho Jin - Il Papa ha battezzato Lee Ho Jin, padre di uno dei ragazzi morti nel naufragio del traghetto Sewol, nel quale lo scorso aprile sono morte 293 persone, e 10 disperse, in gran parte ragazzi della scuola superiore. Lee ha scelto di chiamarsi Francesco. Il Papa, riferiscono i collaboratori, si è detto felice di poter amministrare il battesimo al signor Lee. Il rito si è svolto nella cappella della nunziatura di Seul.



Il Papa ai fedeli: svegliatevi - "Wake up, up, up, wake up", ha ripetuto Papa Francesco durante la omelia della messa che celebra a Hemi per concludere la sesta giornata della gioventù asiatica. Ha alzato gli occhi dal foglio, sorriso, e ripetuto il gesto e le parole. Anche alla fine dell'omelia, dopo che il traduttore ha completato la versione in coreano dell'ultima parte, il Papa, ancora sorridendo e gesticolando, ha detto "Wake up, wake up".