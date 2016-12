14 agosto 2014 Il Papa in SudCorea: "Lavorare per la pace"

Pyongyang lo "accoglie" con lancio di razzi Il Pontefice è atterrato all'aeroporto Incheon alle 10:15 ora locale (le 3:15 in Italia) e ha trovato ad accoglierlo la presidente Park Geun-hye

12:14 - Papa Francesco è arrivato a Seul, in Corea del Sud, per una visita di cinque giorni, in occasione della Giornata della gioventù dei popoli asiatici. Il Pontefice è atterrato all'aeroporto Incheon alle 10:15 ora locale (le 3:15 in Italia) e ha trovato ad accoglierlo la presidente Park Geun-hye. La comunità cattolica coreana rappresenta una realtà molto dinamica, che ha superato il 10% della popolazione ed è in forte crescita.

Il Pontefice ha incoraggiato "gli sforzi per riconciliazione e stabilità nella penisola coreana", "unica strada" per una "pace duratura", ricordando che la ricerca della pace da parte della Corea "influenza la stabilità dell'intera area e del mondo intero, stanco della guerra".



Papa Bergoglio ha quindi chiesto impegno per "trasmettere ai giovani una eredita' di pace" e ha osservato che "questo appello ha un significato del tutto speciale qui in Corea, una terra che ha sofferto lungamente a causa della mancanza di pace. La ricerca della pace da parte della Corea - ha rimarcato - è una causa che ci sta particolarmente a cuore perché influenza la stabilità dell'intera area e del mondo intero, stanco di guerra".



Pyongyang "accoglie" il Papa con il lancio di razzi - La Corea del Nord ha sparato tre razzi da 30 millimetri a corto raggio dalla costa orientale direttamente nel mar del Giappone, poco prima dell'arrivo di Papa Francesco in Corea del Sud per una visita di cinque giorni. Lo ha annunciato il comando di Stato maggiore congiunto di Seul.