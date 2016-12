Il Paese più pericoloso al mondo? Secondo l'Onu è l'Honduras

19:23 - Per il secondo anno di fila l'Honduras si conferma il Paese più pericoloso al mondo, con un tasso di omicidi pari a 90,4 ogni 100mila abitanti nel 2012. Un dato, quello emerso dal report annuale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, che fa rabbrividire se pensiamo che al secondo posto troviamo il Venezuela con 53,7. Sorprende meno se consideriamo che nel Paese gli omicidi sono più che raddoppiati dal 2005 al 2010.

In centro-sud America le nazioni più violente - Se vostra suocera vi regala un biglietto (solo per voi) con destinazione Honduras, aspettate a fare i salti di gioia. Perché spiagge bianche e mare cristallino sono solo un lato (il più bello) della medaglia. L'altra facciata, invece, ci regala un paese centro-americano travolto dalla violenza, come evidenzia il report dell'Onu, che ha analizzato i 437mila omicidi verificatisi in tutto il mondo nel 2012. Lo studio evidenzia anche come nelle Americhe, dalla metà degli anni '50, il tasso di omicidi sia 5-8 volte più alto che in Europa e in Asia.



Non è, quindi, un caso se nelle prime 10 posizioni della classifica troviamo 8 nazioni centro-sud americane (oltre all'Honduras, Venezuela, Belize, El Salvador, Guatemala, Giamaica, Saint Kitts and Nevis e Colombia). Gli altri due posti sono occupati da Swaziland (7°) e Sudafrica (9°).