Il nuovo Harry Potter si chiama James e il suo asso sono gli effetti speciali

18:32 - Il video del piccolo James è cliccatissimo in rete e in confronto a lui Harry Potter è un dilettante. I suoi "superpoteri" sono incredibili, ma il segreto del piccolo è il papà, Daniel Hashimoto, esperto di effetti speciali presso la DreamWorks di Los Angeles. Il genitore ha sfruttato tutte le sue abilità e i trucchetti di Adobe AfterEffects per trasformare il figlioletto James in un vero e proprio supereroe.



Che ne dite di James alias Batman che prova in salotto la sua pistola vischiosa. E che dire di James alle prese con una pozzanghera che è in realtà un passaggio spazio-temporale da cui si accede a un'altra dimensione. Attenti a James quando fa colazione perché potrebbe sorprendervi sparando un globo spaziale. Per non parlare della sua costruzione di Lego che improvvisamente decolla dalla stanza e esce dalla finestra.