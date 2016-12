3 luglio 2014 Il nuovo Farwest, Shotters Grill dove le cameriere sono le prime ad essere armate A Rifle in Colorado un locale dove le pistole non solo sono ammesse, ma anzi sono ben accette Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:30 - "Le pistole sono benvenute nel locale, ma preghiamo i clienti di tenerle, salvo necessità, nelle fondine. Nel caso sia necessario usarle, è apprezzabile mirare correttamente". Così recita il cartello all'ingresso dello Shooters Grill a Rifle, in Colorado, dove anche le cameriere sono armate, ma in compenso non si servono alcolici. "Non è un espediente - spiegano i proprietari dello Shooters Grill, Lauren e Jayson Boebert -, è il nostro modo di vivere".

Non certo uno scandalo quanto accade all'interno dello Shooters Grill, almeno per la piccola comunità di Rifle, che non a caso significa "fucile", e che ha visto la luce attorno al 1880 nel pieno dell'espansione dei pionieri nel leggendario Farwest.