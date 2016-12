Il killer di John Lennon resterà in cella

22:45 - L'assassino di John Lennon, Mark Chapman, rimarrà ancora dietro sbarre dopo che la sua richiesta di scarcerazione è stata rifiutata per l'ottava volta. I funzionari del carcere di New York, dove l'uomo che sparò 34 anni fa all'ex Beatle è detenuto, temono infatti che possa commettere altri delitti. Al suo rilascio si è opposta anche la vedova di Lennon, Yoko Ono.

"Se rilasciato in questo momento, vi è una ragionevole probabilità che Chapman non potrebbe vivere e rimanere in libertà, senza nuovamente violare la legge", hanno fatto sapere dal carcere. L'uomo, oggi 59enne, sta scontando la sua pena al Wende Correctional Facility di New York dopo aver ucciso il leggendario artista l'8 dicembre del 1980.



Lennon aveva 40 anni quando fu ucciso fuori dal suo condominio a Manhattan, mentre tornava a casa da una sessione di registrazione a tarda notte.