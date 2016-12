Il grande WC d'oro di Yanukovich? E' una bufala pubblicata sul web

23:51 - Tra le tante foto della Reggia di Yanukovich vere, quella che forse ha fatto più scalpore è in realtà un falso clamoroso. Il "cesso d'oro" di Yanukovich, come immediatamente è stato battezzato sui social, non appartiene affatto al deposto presidente ucraino.

Si tratta infatti di una foto messa su Pinterest oltre 5 mesi fa come si vede da qui (http://www.pinterest.com/pin/377950593698903638/) e usatissima sui blog in stile "il peggio di" come questo post che riguarda i peggiori bagni del mondo (http://www.bankruptciti.com/2/post/2013/02/the-best-worst-toilets.html)