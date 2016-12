3 marzo 2014 Il gelo non abbandona gli States

Washington paralizzata dalla neve Scuole chiuse e migliaia di voli cancellati. Temperature in picchiata anche in Pennsylvania e New Jersey Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:07 - Il freddo non abbandona gli Stati Uniti. Le coste del nord est sono battute, in queste ore, da nuove bufere di neve che stanno mettendo a dura prova diverse zone, tra cui quella di Washington D.C, dove sono previsti oltre 20 centimetri di neve. La capitale ha già chiuso scuole e uffici. Il traffico aereo ha subito enormi disagi, oltre duemila i voli cancellati, con ripercussioni su tutti gli aeroporti a livello nazionale.

La costa Est del Paese si è svegliata sotto l'ennesima nevicata. Mentre New York e Boston hanno avuto solo pochi fiocchi questa volta è Washington D.C., dove si prevedono copiose nevicate anche nelle prossime ore. La capitale ha già chiuso scuole e uffici in via precauzionale. Traffico aereo in tilt.



Enormi i disagi nello scalo cittadino che coinvolgono altri aeroporti del Paese. Abbondanti nevicate sono previste anche in New Jersey e in Pennsylvania, mentre il ghiaccio sarà il problema principale del Midwest con la circolazione stradale resa particolarmente pericolosa a causa del manto stradale scivoloso. E il ghiaccio è responsabile della morte di una 13enne in Missouri, dopo che il veicolo su cui viaggiava è sbandato e si è ribaltato. Diverse decine di migliaia anche i residenti rimasti al buio, in particolare in Ohio il blackout ha interessato oltre 40mila abitazioni.