14:59 - Uccisa da un fulmine e fotografata mentre la scarica elettrica la colpisce in pieno. Rosangela Biavati era una turista brasiliana di 36 anni in vacanza nella località balneare di Guaruja, sulla costa di San Paolo. Era sul bagnasciuga per convincere figlio e nipoti a uscire dall'acqua visto che la tempesta era sul punto di scoppiare. Il fulmine l'avrebbe colpita in pieno e sarebbe morta sul colpo, secondo le testimonianze dei familiari presenti. Inutili tutti i tentativi di rianimarla con un massaggio cardiaco.