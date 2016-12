Il drone "usa e getta" si stampa in 3D

16:32 - Pronti in meno di 24 ore in caso di emergenza, che si tratti di una necessità umanitaria - come la distribuzione di farmaci e viveri - o di una missione top secret per i James Bond di oggi. Sono i droni "usa e getta" che si possono stampare in 3D. Il prototipo del velivolo senza pilota è stato realizzato dall'Università di Sheffield e ha nove pezzi facilmente assemblabili ma non ha ancora un motore. Gli ingegneri ne stanno progettando uno elettrico ultraleggero.