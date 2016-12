Il Cairo, 3 esplosioni all'università: un morto e 5 feriti

16:19 - Due esplosioni seguite da una terza poco dopo hanno scosso il centro de Il Cairo, davanti alla facoltà di ingegneria dell'università della capitale egiziana. Nelle deflagrazioni, come riporta la tv di Stato, è morto il generale Tarek El-Mergawy della polizia investigativa di Giza e altre 5 persone sono rimaste ferite. Tre studenti sono stati arrestati.

Gli attentati si moltiplicano nel Paese dalla destituzione in luglio del presidente islamico Mohammed Morsi e dalla repressione dei suoi seguaci. I primi due ordigni sono esplosi quasi simultaneamente nel primo pomeriggio davanti ai ripari dei poliziotti schierati davanti all'università de Il Cairo, bastione della contestazione islamista contro il governo instaurato dall'esercito dopo la deposizione di Morsi.

Nell'azione è rimasto ucciso il generale di brigata Tarek El-Mergawi, che dirigeva un servizio della polizia giudiziaria de Il Cairo. Cinqe i feriti: un altro generale, Abdel Raouf El-Serafi, consigliere del ministro dell'Interno, due colonnelli e un tenente colonnello.



Una terza bomba è esplosa due ore dopo in un parco davanti all'ingresso del campus dove poliziotti e giornalisti si erano riuniti dopo le prime due esplosioni. Ma questo terzo ordigno non ha fatto né morti né feriti.



Una quarta bomba inesplosa è stata trovata in un'auto parcheggiata vicino all'università e disinnescata. Mentre le prime due erano piazzate in un albero tra i rifugi degli agenti. Il campus è l'ultimo bastione dei manifestanti pro-Morsi. Ogni giorno studenti islamisti vi si riuniscono costringendo a volte la polizia a disperderli con lacrimogeni o con armi automatiche.