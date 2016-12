I selfie degli israeliani al sicuro nei rifugi durante gli allarmi aerei

09:58 - Su Facebook è stato creato il gruppo "Bomb Shelter Selfies" cioè "Selfie dai rifugi anti bombe" che raccoglie gli scatti degli israeliani bloccati dentro i rifugi durante le azioni militari e la controffensiva palestinese. Non potendo svolgere la normale vita di tutti i giorni, si prova a passare il tempo del coprifuoco sfruttando i social network e un po' di ironia. Una ragazza scrive sulla pagina web: "Ci sono quelli che sostengono che noi israeliani, per il fatto che siamo sorridenti e vivi e vegeti, allora non stiamo soffrendo per la situazione. Ma io non voglio scusarmi per il fatto di essere viva e di stare proteggendo i miei figli. Se Hamas avesse protetto i suoi cittadini come stiamo facendo noi, invece di usarli come scudi umani, le vittime sarebbero molto, molto meno".