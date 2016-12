1 giugno 2014 Hosni Mubarak piange in Aula: per la prima volta indossa la divisa blu del condannato L'ex rais, costretto alle dimissioni dalla primavera araba nel 2011, è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere per corruzione Tweet google 0 Invia ad un amico

18:21 - Hosni Mubarak, per quasi 30 anni uomo forte dell'Egitto ora sotto processo, ha pianto comparendo in tribunale con l'uniforme blu dei pregiudicati. Per la prima volta, infatti, non ha più indosso quella bianca dei detenuti in custodia cautelare, dopo la recente condanna per corruzione.

L'ex rais, costretto alle dimissioni dalla primavera araba nel 2011, è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere per corruzione in una vicenda di fondi pubblici usati per ristrutturazioni di residenze private assieme ai figli.



Il processo in cui Mubarak ha pianto è quello per la complicità nell'uccisione dei circa 900 manifestanti morti durante le quasi tre settimane di rivolta contro di lui. L'ex "faraone", 86 anni, è detenuto dal 2011 e attualmente vive in un'ospedale militare alla periferia sud de Il Cairo.