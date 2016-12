18 maggio 2014 Honolulu, surfista segue e investe una 73enne: accusata di tentato omicidio Jill Hansen, modella hawaiana di 30 anni, ha tentato di uccidere un'anziana seguendola fino al garage dopo un banale incidente stradale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - Nota nel quartiere per la sua "pericolosità" al volante, Jill Hansen, modella e surfista hawaiana di 30 anni, è stata arrestata mercoledì scorso a Honolulu con l'accusa di tentato omicidio. La donna, dopo aver avuto un incidente stradale con la 73enne Elisabetta Conklin nel quartiere di Waikiki, in preda a una rabbia incontenibile avrebbe seguito l'anziana nel suo condominio e l'avrebbe aggredita nel garage prima investendola con la macchina, e poi colpendola con violente percosse. Ad assistere alla scena Chris Khory, un testimone che ha raccontato alla polizia di essere intervenuto colpendo a sprangate il finestrino posteriore della macchina della Hansen per impedirle di investire ancora una volta l'anziana vittima. A quel punto la bella modella si è data alla fuga lasciando la sua auto, una berlina grigia Volkswagen, dentro il garage. Dopo qualche ora, rintracciata dalla polizia, la Hansen è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio mentre l'anziana è stata ricoverata all'ospedale di Honolulu in gravi condizioni.