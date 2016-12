24 gennaio 2014 Hong Kong, tycoon raddoppia: 100 milioni di euro a chi "converte" la figlia lesbica Dote generosa dal portafoglio del miliardario Cecil Chao Sze-tsung. Il magnate non ha mai digerito l'omosessualità della figlia 33enne Gigi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:25 - Cento milioni di euro all'uomo in grado di "convertire" la figlia lesbica. Il milionario di Hong Kong, Cecil Chao Sze-tsung, ha raddoppiato l'offerta già lanciata due anni fa. Dopo lo scorso annuncio del padre, la 33enne Gigi, ha ricevuto più di 20mila proposte di matrimonio. Ma nessuno degli aspiranti mariti è riuscito nella missione e la donna è rimasta con la compagna, Sean Av, con cui vive ormai da nove anni.

"Non rassegnato" - L'annuncio è stato fatto su un quotidiano malese, il "Nanyang Siang Pau", l'uomo si è dichiarato “non rassegnato” all'omosessualità della figlia. Per condurre la donna sulla strada dell'eterosessualità l'uomo è disposto a sborsare cento milioni di euro.



"Non sarò mai attratta da un uomo" - Gigi Chao non l'ha presa bene e al quotidiano di Hong Kong, "South China Morning Post", ha dichiarato: "Prima di tutto, sono inquietata dall'uso che mio padre fa della parola dote. In genere, la dote è causa di seri abusi di diritti umani in Paesi come l'India. E poi, nessuna quantità di denaro offerto da mio padre sarà mai in grado di indurmi a essere attratta da un uomo".



Anzi, la donna sta diventando un simbolo per la lotta dei diritti civili della comunità Lgbt a Hong Kong, ancora piuttosto conservatrice.