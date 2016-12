05:53 - Migliaia di persone hanno partecipato ad una marcia per la democrazia a Hong Kong, chiedendo a Pechino l'instaurazione del suffragio universale per l'elezione del loro leader. Appuntamento ormai tradizionale del nuovo anno, la manifestazione è partita da parco Victoria per arrivare fino al quartiere finanziario della città. Gli organizzatori della marcia si attendevano almeno 50mila persone.