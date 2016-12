4 luglio 2014 Honduras, crolla ingresso della miniera:

8 operai imprigionati sotto terra L'incidente è avvenuto a El Corpos. Tre dei minatori sono stati estratti vivi, ma non hanno saputo dare indicazioni sulla sorte degli altri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:39 - Sono 8 gli operai intrappolati da mercoledì sotto terra, dopo il crollo del tunnel di ingresso di una miniera d'oro a El Corpos, in Honduras. In un primo momento le autorità avevano detto che tutti i minatori erano stati portati in salvo, ma con il passare delle ore si è scoperto come 11 persone mancassero ancora all'appello. Tre di loro sono stati successivamente estratti vivi, ma non hanno saputo dire nulla sulla sorte degli altri.