Hollande, Valerie Trierweiler resta in ospedale ma è pronta al perdono

22:17 - La compagna di Francois Hollande, Valerie Trierweiler, ricoverata per un "calo di pressione" dopo la rivelazione della relazione del presidente con l'attrice Julie Gayet, non uscirà oggi dall'ospedale, come annunciato. Lo ha fatto sapere la sua segreteria, precisando che secondo i medici la giornalista "ha bisogno di ulteriore riposo".

Trierweiler "pronta a perdonare" - La premiere sarebbe però "pronta a perdonare" il compagno, secondo persone a lei vicine citate dai media francesi. La giornalista, continuano le fonti, "non vuole sbattere la porta sull'onda emotiva di una scenata" ma al tempo stesso "vuole sapere molto rapidamente quali sono le intenzioni di Francois Hollande".



Sarkozy: "Hollande ha tradito il Paese" - E a gettare benzina sul fuoco arriva anche l'ex presidente Nicolas Sarkozy: con la presunta love story segreta, Francois Hollande, tradisce la sua promessa di comportarsi da presidente "esemplare". Questa l'opinione lasciata filtrare dall'entourage di Sarkozy al quotidiano Le Monde. "Certo non sta piangendo" per Hollande, dice a Le Monde uno dei fedelissimi di Sarkozy, alla domanda su quale sia la reazione dell'ex presidente rispetto all'affaire Gayet. Di fondo, continua Le Monde, Sarkozy "si compiace di vedere che l'attuale presidente fatica a incarnare il cambiamento di stile promesso durante la campagna presidenziale" del 2012.



Parla il propritario dell'appartamento - Intanto il proprietario dell'appartamento che ospitava gli incontri clandestini fra il presidente francese e l'amante esce allo scoperto e afferma di essere "sotto shock". La casa, che era stata presa in affitto dalla ex moglie di Michel Ferracci, corso condannato per i suoi rapporti con la mafia dell'isola, era stata in seguito prestata dall'affittuaria (che fa l'attrice) alla collega Gayet.



L'intestatario dell'appartamento che sorge a due passi dall'Eliseo è un ex commerciante di 71 anni, che nelle ultime ore ne ha lette tante sulla sua casa ("ci ho abitato 40 anni, dal 1962 al 2003", sottolinea), e si chiama Jean-Pierre Discazeau.



L'ex commerciante è ora in pensione e vive a Biarritz, sulla costa atlantica francese: "Non ho mai avuto alcun problema con l'affascinante signora che occupa l'appartamento", ha detto Discazeau con riferimento alla ex moglie di Ferracci, che viveva nell'appartamento con i figli.



La donna, dopo la separazione da Ferracci, aveva sposato Francois Masini, anche lui vicino alla mafia corsa, assassinato nel maggio 2013. Il proprietario ha aggiunto che la ex moglie di Ferracci avrebbe affittato l'appartamento attraverso un'agenzia immobiliare "tre o quattro anni fa", mentre Ferracci non ci avrebbe mai abitato.



Il suo nome compare sulla cassetta delle lettere perché i figli portano il suo nome e sull'elenco telefonico perché è stato lui a sottoscrivere, a suo nome, un abbonamento per la connessione internet destinato ad uso della famiglia.



Domenica, il settimanale Valeurs actuelles aveva scritto che l'appartamento sarebbe stato di proprietà di un grande "patron" con società quotata alla Borsa francese.