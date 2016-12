17 gennaio 2014 Hollande, Julie: "Non sono incinta"

12:18 - L'attrice francese Julie Gayet, al centro dello scandalo che ha travolto il presidente Francois Hollande, ha smentito personalmente le voci su una sua presunta gravidanza. Lo riferisce la radio Europe 1, rendendo pubblica una breve comunicazione dell'attrice alla redazione. A rilanciare la notizia era stata una blogger, citando un giornalista della tv M6.

I pettegolezzi sulla presunta gravidanza dell'attrice quarantunenne sono circolati nelle ultime ore. "Julie Gayet - recitava un post pubblicato sul profilo Twitter di Le Reel, un blog francese che milita contro le nozze gay - sarebbe incinta di quattro mesi. Il figlio, frutto della storia con Hollande, dovrebbe dunque nascere il prossimo giugno". Parole che sono bastate a scatenare un incredibile tam-tam sui social network e i cui contenuti sono stati ripresi da numerosi tabloid britannici, che hanno così contribuito ad alimentare la notizia assolutamente non confermata.



Nuovo scoop di Closer - Ad alimentare lo scandalo, ci pensa ancora una volta il settimanale Closer, che pubblicando le immagini aveva sollevato il polverone. Nel numero in edicola giovedì, anticipato sul sito internet, il giornale torna sulla presunta love story clandestina tra il presidente Hollande e la Gayet e rivela: "Si amano da almeno due anni". L'articolo in edicola è ricco di dettagli e riferisce di un secondo appartamento utilizzato a Parigi per gli incontri e dei weekend d'amore trascorsi nel Sud della Francia.



La loro relazione è riportata come una storia scandita da "rotture e successive riconciliazioni", intervallate dai tentativi di Valerie di "riconquistare il suo uomo". Come quando la première dame cercò di recuperare il rapporto duramente messo alla prova dal suo tweet al veleno contro Segolene Royal, poco dopo le elezioni che portarono Hollande all'Eliseo. In quell'occasione - riporta Closer - Valerie sembrò riuscirci: la relazione con Julie si interruppe e la coppia presidenziale trascorse le vacanze insieme, "da innamorati", nella residenza estiva di Breganon, in Costa Azzurra.



Una vacanza destinata a essere "l'ultima", prosegue Closer raccontando che l'estate dopo Valerie partì da sola per la Grecia aspettando, "telefonino sempre in mano", di essere raggiunta da Francois. Invano. Lui infatti si era rifugiato nel suo feudo di Tulle, nel cuore della Francia, dove è stato visto in compagnia di Julie passeggiare "davanti a tutti" in un mercatino, dopo un concerto la sera prima di un'amica dell'attrice, Olivia Ruiz.