05:58 - Sono "più di 30" i miliziani islamici di cittadinanza francese partiti per la Siria per combattere nei ranghi delle milizie ribelli ostili al regime di Bashar Al Assad e che sul fronte della guerra civile in corso in quel Paese hanno trovato la morte. Lo ha detto ai giornalisti a conclusione della prima giornata del vertice G7 di Bruxelles il presidente della Francia, Francois Hollande.