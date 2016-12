Hollande e Valerie, oggi l'addio L'Eliseo ufficializzerà separazione

15:05 - François Hollande e Valérie Trierweiler starebbero per ufficializzare la loro separazione, coma annuncia il "Journal du Dimanche" sul suo sito Internet. Sarebbe il presidente francese ad aver voluto accelerare i tempi dell'annuncio, che l'Eliseo dovrebbe diramare alla vigilia dell'arrivo della première dame in India per una missione umanitaria a Mumbai. La première dame, secondo Le Parisien, non firmerà il comunicato sulla separazione.

Secondo le informazioni del "Journal du Dimanche", per il momento non confermate, l'Eliseo diramerà in giornata un comunicato stampa per spiegare che François e Valérie "mettono fine alla loro vita di coppia". A prendere la decisione di separarsi, scrive sempre le Journal de Dimanche, è stato il presidente.



Il chiarimento arriverebbe così proprio alla vigilia dell'arrivo in India di Valérie, che formalmente ha ancora il titolo di première dame di Francia. La Trierweiler arriverebbe dunque a Mumbai come semplice cittadina. Quanto a Hollande, si presenterà da solo negli Stati Uniti per incontrare Barack Obama. Il "Journal du Dimanche" spiega anche che le modalità di questa separazione sono state decise giovedì, durante un pranzo. In un primo momento, Valerie dovrebbe abitare nell'appartamento comune della coppia presidenziale, nel quindicesimo arrondissement di Parigi.



"Valerie non firmerà comunicato separazione" - Il sito web del quotidiano Le Parisien svela che Valerie non controfirmerà il comunicato sulla separazione. Se confermato, significa che la Trierweiler lascerà al presidente tutto l'onere della separazione. "Lui l'ha consultata e messa al corrente, lei accetta la situazione di fatto, ma lascia a Hollande l'iniziativa del suo gesto", scrive il giornale.



Non è la prima volta che un presidente francese si separa durante il mandato: il 18 ottobre 2007 l'allora presidente Nicolas Sarkozy aveva ufficializzato la sua rottura dalla moglie Cecilia con un breve comunicato: "Cecilia e Nicolas Sarkozy annunciano la loro separazione consensuale. Non faranno nessun commento".