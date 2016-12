Hollande: con Renzi punti comuni

15:09 - "Dobbiamo fare delle riforme, il presidente Renzi ne ha annunciate per l'Italia e dobbiamo farne anche noi. Queste riforme hanno molti punti in comune". Lo ha detto il presidente Francois Hollande dopo l'incontro con il premier Matteo Renzi all'Eliseo. La "prossima tappa dell'Ue, su iniziativa della Francia e di altri Paesi, come l'Italia, è la crescita e l'occupazione, soprattutto giovanile" perché "ha raggiunto livelli inaccettabili".